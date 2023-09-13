Vietnam’ın başkentinde yangın: 8 ölü...

Devlete ait "Vietnam News" internet sitesinde yer alan habere göre, Hanoi'de dün yerel saatle 23.50'de dokuz katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

Apartmandan 70 kişi tahliye edildi, bunlardan 54'ü hastaneye kaldırıldı. Hastane kaynaklarına göre, sağlık merkezlerine nakledilenlerden 8'i öldü.

Yetkililer henüz kesinleşmiş resmi ölü sayısını açıklamazken, yerel kaynaklar ise yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı apartmanda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.