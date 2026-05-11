Virüslü gemiden 23 ülkeye tahliye
İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na gelen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisindeki 23 ülkeden 150'ye yakın yolcu ve mürettebatın limandan havalimanına tahliyesi başladı. Geminin limanın içine girmesine izin verildi ancak karaya bağlanmasına izin verilmedi. Gemiye, ilk olarak İspanya Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği FFP2 tipi maskeli doktorlar girdi. Yolcuların ve mürettebatın sağlık kontrolünden geçmesinden sonra gemiden ilk indirilenler 14 İspanyol yolcu ile Cabo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı oldu. Yolcuların ve mürettebatın ülkelerine gönderilmesi için Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeye ye uçak kalkacağı kaydedildi. Gemideki 3 yolcunun ölümüne yol açan hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.
3 TÜRK'E KARANTİNA
Gemideki 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, "Yolcular karantinaya alınacak. Durumları titizlikle takip edilecek" açıklamasında bulundu.
