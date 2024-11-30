Viyana Belediyesi’nden PKK’ya destek

Avusturya Federal Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi'nin 2013 tarihli raporunda açıkça PKK iltisaklı olarak tanımlanan FEYKOM, 30 Kasım tarihinde festival düzenleyeceğini duyurdu. Festival broşüründe Viyana Belediyesi'ne ait logo kullanıldı.FETÖ'nün etkinliğinde durumu gizleyen belediye yetkilileri ile görüşen SABAH, desteği deşifre etti. Birkaç gün önce FETÖ'cüler de elebaşları hakkında yazılan kitabın tanıtım etkinliğinde belediyenin logosunu kullanmıştı. SABAH'ın "Sponsor olarak destek mi verdiniz?" sorusuna, "Destek verilmedi. Logo yetkisiz kullanıldı" yanıtı gelmiş ve logonun kaldırtıldığı belirtilmişti. Avusturya'daki Türkler, bu iki gelişmeyi "İki örgüt kol kola girmiş, ortak yol çizip belediyeye başvurmuş. Onlar da destekten kaçınmamış" şeklinde yorumladı.Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da yaşananlara tepki gösterdi. Ceyhun, "Vatandaşlarımızdan yoğun tepki aldık. Durumun açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesi'nin terör propagandası faaliyetine alet olmaması için Belediye Başkanı Michael Ludwig'e mektup yazdım" dedi.İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada "çok ciddi" iddiaları araştırdıklarını bildirdi. Öte yandan İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından ikinci kez eylem düzenleyen militanlar yine polisle çatıştı.