Viyana polisinden cesur Türk’e teşekkür

Avusturya'da Aralık 2022'de iki kadın polis memurunu saldırgandan kurtaran Türk işadamı Güven Dağ'a (32) Viyana Emniyet Müdürlüğü teşekkür sertifikası takdim etti. Viyana'da doğup büyüyen Dağ, çevre yolundan evine giderken yüzü maskeli, askeri kamuflaj giyinmiş, uzaktan bakılınca elinde silaha benzeyen cisim bulunan saldırganı gördüğünü söyledi. Dağ, maskeli kişinin yoldan geçenlere saldırdığını, arabalara zarar verdiğini ve bunun üzerine polisi arayarak bilgilendirdiğini, polisin de kendisine "şüpheli şahsa ilişkin şikâyetin kendilerine iletildiğini, şahsın tehlikeli olduğunu, elinde silah bulunduğunu ve olay yerinden uzak durması gerektiğini" söylediğini aktardı. Bunun üzerine aracını park ederek şahsın olduğu yere doğru ilerlediğini, o sırada da polis memurlarının olay yerine geldiğini kaydeden Dağ şunları anlattı:Adamın yürüyüş şeklinden anladım normal bir insan olmadığını. Gecenin 02.00'sinde maske ve askeri kamuflajla, elinde tuttuğu içinde silah mı olduğunu bilmediğiniz bir poşetle polisin üzerine doğru yürüyordu. Maalesef benzer bir durumu daha önce yaşamış (2 Kasım 2020'deki terör saldırısı), orada iki Türk arkadaşımız kahramanca hareket etmişti. Şahıs doğrudan polisin üzerine yürüdü ve sol eliyle memurun suratına yumruk attı. Ben de hemen saldırganın üzerine atladım.Ben saldırganla boğuşurken yere düşen polis Mariella, kalkıp ikimizin üzerine atladı. O an olayı tam kavrayamadı. 'Ben saldırgan değilim' deyince beraber saldıran kişiyi tutup elini kelepçeledik. Ben, Mariella ve Katherina'ya "Eğer kahraman varsa o sizsiniz. Çünkü kendi hayatınızı riske atıyorsunuz ve hiç geri durmadınız" dedim.Biz burada yaşıyoruz, Viyana bizim şehrimiz. Bence yaptığım bir insanlık vazifesiydi. Polis memurunun daha fazla zarar görmemesi için saldırganın üzerine atladım. Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum ama bu hareketimle burada yaşayan vatandaşlarımızı gururlandırdıysam gerçekten mutlu oldum. Büyükelçi Ozan Ceyhun'un beni aramasından memnuniyet duydum; çünkü bu aramanın, birlikte yaşam ve huzurun korunmasına verilen önem açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. AA