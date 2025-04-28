Viyana’da yerel seçimleri Sosyal Demokrat Parti kazandı

Viyana eyalet başkanı, eyalet meclisi, bölge belediye başkanları ve bölge meclis üyelerinin belirlendiği yerel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre 2020'de yapılan önceki seçimde olduğu gibi SPÖ birinci sırada tamamladı.

Bu sonuçlara göre SPÖ'den mevcut Eyalet Başkanı Michael Ludwig yarışın kazananı oldu.

Önceki seçime göre yüzde 2,2 oranında oy kaybı yaşayan SPÖ'nün ardından yüzde 20,4 ile aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ikinci parti oldu. Aşırı sağcıların oylarını yüzde 13,2 oranında artırması dikkati çekti.