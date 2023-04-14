Viyana’ya Togg çıkarması

Türkiye'nin son zamanlarda hız verdiği yerli ve milli üretimler Avrupa sınırlarında da büyük ilgi görüyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk görüşmesini Avusturyalı mevkidaşı ile yaptı. Bu görüşmeye Togg T10X aracı ile giden Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye dair "Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, Viyana'da bulunduğu süreçte yapacağı bütün görüşmelere Togg'la gitti. Çavuşoğlu'nun Avusturya ziyareti kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de görüştü.Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımıza (Togg'a) Türkiye'de olduğu gibi yurtdışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Togg'un Viyana'ya geldiği günden bu yana Viyanalıların da Avusturyalıların da çok ilgi gösterdiğini arkadaşlarımız söylediler. Bu, bizim için gurur" diye konuştu. Türkiye'nin artık kendi aracını, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA'ların en iyisini yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu millete, bu devlete, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda her şeyin en iyisi yakışır" ifadesini kullandı.