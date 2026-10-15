Vize alımında kolaylık sinyali

Vize alımında kolaylık sinyali
BURCU ŞEN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin vize serbestisi hedefinden vazgeçmediğini, bununla birlikte vize süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda sunum yapan Bozay, vize için adımlar atıldığını ve yürütülen çalışmalar sayesinde 2027 yılında rahatlama beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. "Terörsüz Türkiye" sürecinde ortaya çıkacak kapasitenin Türkiye-AB ilişkilerinde farklı tablo ortaya koyacağını söyleyen Bozay, "AB de bize karşı çok daha farklı yaklaşıma başlayacak" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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