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Giriş Tarihi: 8.12.2023 23:07 Son Güncelleme: 8.12.2023 23:19

Vladimir Putin, 2024'te aday olacak mı? Dünyaya ilan etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı seçimi 17 Mart 2024'te gerçekleşecek.

Vladimir Putin, 2024’te aday olacak mı? Dünyaya ilan etti!

Rus haber ajanslarına göre Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı.

"2024'TE DE ADAYIM" DEDİ!

Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.

SEÇİMLER 17 MART'TA GERÇEKLEŞECEK

Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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Vladimir Putin, 2024'te aday olacak mı? Dünyaya ilan etti!
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