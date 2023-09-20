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Giriş Tarihi: 20.9.2023 22:46

Vladimir Putin ile Paşinyan'dan 'Karabağ' görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ konusunda görüşme yaptı.

AA
Vladimir Putin ile Paşinyan’dan ’Karabağ’ görüşmesi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Karabağ çevresindeki son gelişmeler ele alındı.

İhtilafın zor aşamasının üstesinden gelinebileceğini belirten Putin, Rus barış gücünün aktif katılımıyla varılan anlaşmadan ve 21 Eylül'de müzakereler yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Müzakerelerin Rus barış gücü komutasının arabuluculuğu ile gerçekleşeceğine dikkati çeken Putin, zor koşullara rağmen Rus barış gücünün verilen görevleri yerine getirmeye ve askeri doktorlar da dahil olmak üzere sivil nüfusa yardıma devam ettiğini kaydetti.

Görüşmede gelecekte gerilimin azalması ve durumun istikrara kavuşması yönünde umut dile getirildi.

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Vladimir Putin ile Paşinyan'dan 'Karabağ' görüşmesi
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