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Giriş Tarihi: 12.5.2024 23:11

Vladimir Putin Sergey Şoygu’yu görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden alarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı.

Vladimir Putin Sergey Şoygu’yu görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu görevden aldı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i de görevden alan Putin, Şoygu'yu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. Putin, Şoygu'nun yerine ise eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'u önerdi.

Geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Rus hükümeti istifa etmiş, hafta içi ise Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'i yeniden başbakan olarak atamıştı. Mişustin'in önümüzdeki günlerde yeni kabineyi oluşturması bekleniyor.

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Vladimir Putin Sergey Şoygu’yu görevden aldı
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