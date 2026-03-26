Volkswagen şimdi de İsrail’e füze yapacak
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'ın (VW), üretimi durdurma riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü ileri sürüldü. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, işbirliği kapsamında "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor. 1930'lu ve 40'lı yıllarda Volkswagen gibi şirketler Nazi savaş makinesini besleyen aktörlerdi.