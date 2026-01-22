Von der Leyen bir kez daha koltuğunu korudu: Avrupa Parlamentosu’ndan güven oyu çıktı

AP Genel Kurulu'nda, aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) grubunun von der Leyen hakkında verdiği gensoru önergesi oylamaya sunuldu. Ancak önerge, kabul edilmesi için gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşamadı.

390 MİLLETVEKİLİ ÖNERGEYE KARŞI OY KULLANDI

En az 361 "evet" oyunun gerektiği oylamada, 390 milletvekili önergeye karşı oy kullandı. 165 milletvekili gensoruyu desteklerken, 10 milletvekili ise çekimser kaldı.

AP'nin 3. büyük siyasi grubu konumundaki Avrupa'nın Vatanseverleri, önergeyi 14 Ocak'ta sunmuş, gerekçe olarak AB Komisyonunun Güney Amerika ülkeleriyle imzalanan Mercosur ticaret anlaşmasını AP ve ulusal parlamentoları devre dışı bırakarak sonuçlandırdığını savunmuştu. Grup ayrıca, milyonlarca Avrupalı çiftçinin kaygılarının görmezden gelindiğini öne sürmüştü.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Temmuz ve Ekim 2025'te Gazze'ye yönelik tavrı ve ticaret politikalarıyla ilgili verilen 3 ayrı gensoru önergesi oylamasında güven tazelemişti.