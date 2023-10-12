Von Der Leyen’den 1 yıl içinde ’iki yüzlü’ tavır!

Dünyanın gözü tekrar Filistin ve İsrail arasındaki gerilime çevrildi. Bölgeden "acı" görüntüler geliyor. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırıyor. İnsanlık dramı yaşanırken Batı'nın iki yüzlü tutumu ise tekrar deşifre oldu.
"İKİ YÜZLÜ" URSULA VON DER LEYEN
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in saldırıları sonucu büyük bir enerji krizi yaşanan Filistin'in durumu ile ilgili son sözleri tepkiye neden oldu.
"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI" DEDİ
Ursula von der Leyen, İsrail'in saldırıları sonucu enerji krizi yaşanan Filistin'de, savaş suçu işlendiğini görmezden geldi, İsrail'in sivil altyapı ve enerji hatlarına yönelik saldırıları için "İsrail'in kendini savunma hakkı var." ifadelerini kullandı.
RUSYA İÇİN "SAVAŞ SUÇU" DEMİŞTİ!
Leyen, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar için "Rusya'nın sivil altyapıya, özellikle de elektriğe yönelik saldırıları savaş suçudur. Kışın gelmesiyle birlikte erkek, kadın, çocukların su, elektrik ve ısınmanın kesilmesi, bunlar saf terör eylemleridir." demişti.