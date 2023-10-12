Von Der Leyen’den 1 yıl içinde ’iki yüzlü’ tavır!

"İKİ YÜZLÜ" URSULA VON DER LEYEN

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in saldırıları sonucu büyük bir enerji krizi yaşanan Filistin'in durumu ile ilgili son sözleri tepkiye neden oldu.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI" DEDİ

Ursula von der Leyen, İsrail'in saldırıları sonucu enerji krizi yaşanan Filistin'de, savaş suçu işlendiğini görmezden geldi, İsrail'in sivil altyapı ve enerji hatlarına yönelik saldırıları için "İsrail'in kendini savunma hakkı var." ifadelerini kullandı.