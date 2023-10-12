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Haberler Dünya Haberleri Von Der Leyen'den 1 yıl içinde 'iki yüzlü' tavır!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 01:54 Son Güncelleme: 12.10.2023 02:01

Von Der Leyen'den 1 yıl içinde 'iki yüzlü' tavır!

İsrail ve Hamas gerilimi devam ediyor. İsrail'in Gazze'deki bombalamaları ise yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgede yaşananlar ile Avrupa'nın "iki yüzlü" tutumu ise tekrar deşifre oldu. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını "savaş suçu" olarak yorumlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'de yaşattığı insanlık dramını ise "Kendini savunma" olarak tanımladı.

Von Der Leyen’den 1 yıl içinde ’iki yüzlü’ tavır!

Dünyanın gözü tekrar Filistin ve İsrail arasındaki gerilime çevrildi. Bölgeden "acı" görüntüler geliyor. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırıyor. İnsanlık dramı yaşanırken Batı'nın iki yüzlü tutumu ise tekrar deşifre oldu.

"İKİ YÜZLÜ" URSULA VON DER LEYEN

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in saldırıları sonucu büyük bir enerji krizi yaşanan Filistin'in durumu ile ilgili son sözleri tepkiye neden oldu.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI" DEDİ

Ursula von der Leyen, İsrail'in saldırıları sonucu enerji krizi yaşanan Filistin'de, savaş suçu işlendiğini görmezden geldi, İsrail'in sivil altyapı ve enerji hatlarına yönelik saldırıları için "İsrail'in kendini savunma hakkı var." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA FARKLI FİLİSTİN'DE FARKLI!

Leyen'in bu sözleri ise daha 1 yıl önce Ukrayna'daki savaş hakkında yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

RUSYA İÇİN "SAVAŞ SUÇU" DEMİŞTİ!

Leyen, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar için "Rusya'nın sivil altyapıya, özellikle de elektriğe yönelik saldırıları savaş suçudur. Kışın gelmesiyle birlikte erkek, kadın, çocukların su, elektrik ve ısınmanın kesilmesi, bunlar saf terör eylemleridir." demişti.

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Von Der Leyen'den 1 yıl içinde 'iki yüzlü' tavır!
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