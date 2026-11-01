Vucic ve Orban'dan ortak mesaj: "Geri döneceğiz"

Sırbistan'da geçtiğimiz Pazar günü yapılan genel seçimleri kaybeden eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad yakınlarında babasına ait aile evinde eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırladı.

Bu yıl yedi ay arayla ülkelerinde yapılan genel seçimlerde iktidarı kaybeden iki lider, seçim yenilgilerine rağmen onurlarını kaybetmediklerini ve dostluklarının zarar görmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda Vucic, "Büyük dostum, kardeşim Viktor Orban'ı ağırlamaktan ötürü çok mutluyum. Burada, Belgrad'dan çok uzakta olmayan baba evimde güzel vakit geçireceğiz. Evet, ikimiz de kısa süre evvel seçimleri kaybettik ama onurumuzu, gururumuzu ve inancımızı kaybetmedik" dedi.

Macar lider Orban, bu ifadelere, "Gerçek dostlar, zor zamanlarda birbirine daha da yakınlaşır" ifadeleriyle cevap verdi. Orban, "Aleksandar, her zaman yanında olduğumdan emin olabilirsin. Aramızdaki ilişkinin dostluktan daha fazlası olduğunu biliyorsun" dedi. Orban, Sırplar ile Macarlar arasındaki kardeşlik ilişkilerini sürdürmeye ve bu yolda ilerlemeye kararlı olduklarını söyledi.



Vucic, paylaşımını Orban'a sarılarak "Geri döneceğiz" mesajıyla bitirdi.

Sırbistan'da başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında 12 yıl iktidarda kalan Vucic, 25 Ekim Pazar günü yapılan genel seçimlerde sandıkların kapanmasından bir buçuk saat sonra Öğrenci Listesi adlı yeni bir siyasi harekete karşı açık farkla kaybettiklerini kabul etmişti.

Orban ise 16 yıllık iktidarının ardından bu yıl nisan ayında yapılan seçimlerde Peter Magyar'ın muhalefetteki Tisza partisine karşı kaybetmişti.