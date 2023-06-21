Vücutta yüzebilen bir milirobot geliştirildi

Bilim insanları, bir pangolinden esinlenerek vücutta yüzebilen son derece küçük bir robot geliştirdi. Araştırmacılar, yumuşak robotun yük bırakabildiğini, ısınabildiğini, kanamayı durdurabildiğini söylüyor. Bir gün insanların vücuduna yerleştirilebileceğini, mide ve ince bağırsak gibi ulaşılması zor yerlerde bu işleri yapabileceğini öne sürüyor. Robot şimdilik sadece uygulama dokusu üzerinde test edildi ve üreticileri daha fazla deneme yapılması gerektiğini vurguladı. Bilim insanları, bu deneylerin robotun 70 santigrat dereceye kadar ısınabildiğini, kanser tedavisinde ya da kanamayı durdurmada yararlı olabilecek şekilde doku üzerinde tıbbi tedaviler gerçekleştirebildiğini ve ilaçları bırakabildiğini gösterdiğini söyledi. Son derece küçük boyutları 1 cm-2 cm-0.2 mm olduğundan milirobot adı verilen bu robotlar, tıpkı esinlendikleri pangolinler gibi ısınabiliyor, şekil değiştirebiliyor ve yuvarlanabiliyorlar.