Wadephul: “İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları kabul edilemez”

Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde istikrarın sağlanması için diplomatik çözümün tek yol olduğunun altını çizdi.

Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile bir araya gelen Wadephul, Almanya 'nın "Lübnan'da istikrarın sağlanmasına nasıl katkı verebileceğini" yerinde görmek istediğini belirtti.

LÜBNAN'DAN ALMANYA'YA ÇAĞRI: İSRAİL'E BASKI YAPIN

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Almanya'dan İsrail'e yönelik saldırılarını durdurması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi için baskı yapmasını talep etti.

Recci, hükümetin silahları devletin tekeline alma kararını kademeli biçimde uygulamaya devam ettiğini belirterek, "Silahın devletin elinde toplanması, yeniden imar ve ekonomik kalkınmanın temel giriş kapısıdır." dedi.

CUMHURBAŞKANI AVN: "SAVAŞ İSTEMİYORUZ, İSTİKRAR İSTİYORUZ"

Alman Bakan Wadephul, Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından da kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede Lübnan'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Avn, "Biz savaş yanlısı değiliz, çünkü savaşları yaşadık ve ders çıkardık. Amacımız, özellikle güneyden başlayarak Lübnan'a yeniden istikrarı getirmek." ifadelerini kullandı.