Wadephul: “İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları kabul edilemez”
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye temaslarının ardından Lübnan’a geçerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Lübnan’ın, bölgesel istikrarın anahtarı olduğunu vurgulayan Wadephul, "İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu" belirterek Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile bir araya gelen Wadephul, Almanya'nın "Lübnan'da istikrarın sağlanmasına nasıl katkı verebileceğini" yerinde görmek istediğini belirtti.
Wadephul, Lübnan'ın bölgesel istikrarın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları kabul edilemez. Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmelidir." dedi.
"SİLAHLARIN DEVLETİN KONTROLÜNDE OLMAMASI OLUMSUZ BİR MESAJ VERİR"
Alman Bakan, Lübnan hükümetinin silahların devletin tekelinde toplanması yönündeki kararına destek verdiğini açıkladı.
Wadephul, "Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanmaması olumsuz bir mesaj verir." ifadesini kullandı.
Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde istikrarın sağlanması için diplomatik çözümün tek yol olduğunun altını çizdi.
LÜBNAN'DAN ALMANYA'YA ÇAĞRI: İSRAİL'E BASKI YAPIN
Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Almanya'dan İsrail'e yönelik saldırılarını durdurması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi için baskı yapmasını talep etti.
Recci, hükümetin silahları devletin tekeline alma kararını kademeli biçimde uygulamaya devam ettiğini belirterek, "Silahın devletin elinde toplanması, yeniden imar ve ekonomik kalkınmanın temel giriş kapısıdır." dedi.
CUMHURBAŞKANI AVN: "SAVAŞ İSTEMİYORUZ, İSTİKRAR İSTİYORUZ"
Alman Bakan Wadephul, Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından da kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede Lübnan'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Avn, "Biz savaş yanlısı değiliz, çünkü savaşları yaşadık ve ders çıkardık. Amacımız, özellikle güneyden başlayarak Lübnan'a yeniden istikrarı getirmek." ifadelerini kullandı.