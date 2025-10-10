WAFA: Enkaz altından 8 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in uzun süredir hedef aldığı bölgelerdeki enkazdan 8 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin çeşitli noktalarında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 7, Han Yunus'ta ise 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

SİVİL SAVUNMADAN KRİTİK UYARI: "DÖNÜŞLER CAN KAYBINA YOL AÇABİLİR"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun "resmî çekilme açıklaması" yapmadığı bölgelerde sivillerin evlerine dönmemesi gerektiğini belirtti. Basal, "Uyarıya uymamanız halinde hayatınızı tehlikeye atmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin onayladığı anlaşmanın ardından Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi. Ancak Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu bazı bölgelerde kısmi çekilmeyi topçu ateşi ve hava saldırıları eşliğinde gerçekleştirdi. Kısmi çekilmenin saat 12.00 itibarıyla tamamlanmasının beklendiği bildirildi.