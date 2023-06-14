Wagner lideri Prigojin, Putin’in talimatını reddetti

Prigojin, "Anavatanı savunmaya geldiğimizde Başkan (Vladimir Putin) zaten bize sosyal güvencemizi vaat etti. Ben bugün varım yarın yokum. Elbette vatan görevini tamamlamış savaşçılarımız ve gazilerimiz için sosyal garantiler olmalıdır. Ancak savaşa katılmaya karar verdiğimizde kimse bize Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmamız gerektiğini söylemedi. Wagner PMC savaşçılarının hiçbiri utanç yoluna geri dönmeye hazır değil. Başkan'ın (Vladimir Putin'in) buna bir çözüm bulacağını düşünüyorum" dedi.