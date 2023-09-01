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Giriş Tarihi: 1.9.2023 11:41

Wagner’in akıbeti belli oldu! Pentagon sözcüsü bu sözlerle ilan etti

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in ölümü dünya gündemindeki yerini koruyor. Prigojin'in ölüp ölmediği ile ilgili pek çok iddia ortaya atılırken Rusya’dan gelen açıklamalar Wagner liderinin ölümünün kesin olduğunu belirtti. Lidersiz kalan Wagner’in işbirliklerinin devam edip etmeyeceği merak konusuyken Pentagon’dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

AA
Wagner’in akıbeti belli oldu! Pentagon sözcüsü bu sözlerle ilan etti

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili "Wagner grubu esasen bitti." dedi. Sözcü Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

LİDERSİZ KALDILAR

Toplantıda bir gazeteci, Kuzey Kore'nin Wagner'e silah sattığına dair geçen yıl ortaya atılan iddiaları anımsatarak, "Wagner ile Kuzey Kore arasındaki silah anlaşmasının bittiğine inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Ryder, Wagner'in kurucusu Prigojin'in ölümüne atıfta bulunarak, "Buradaki asıl mevzu, Wagner grubu esasen bitti. Bu nedenle ortada bir müzakere olmadığını da söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA SİLAH VERMEYİN" ÇAĞRISI

Wagner'in bir dönem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahadaki en etkili faktör olduğunu belirten Ryder, "Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi zorba rejimlerden cephane ya da silah almaya çalışıyor." diye konuştu. Ryder, Kuzey Kore'ye Rusya'ya hiçbir şekilde silah vermeme çağrısını yineledi.

RUSYA PRİGOJİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ TEYİT ETTİ

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, 27 Ağustos'taki açıklamasında Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğunu teyit etmişti.

Prigojin'in cenaze töreninin 29 Ağustos'ta "dışarıya kapalı şekilde" St. Petersburg'daki mezarlıkta yapıldığı bildirilmişti.

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Wagner’in akıbeti belli oldu! Pentagon sözcüsü bu sözlerle ilan etti
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