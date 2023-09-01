Wagner’in akıbeti belli oldu! Pentagon sözcüsü bu sözlerle ilan etti

"RUSYA'YA SİLAH VERMEYİN" ÇAĞRISI

Wagner'in bir dönem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahadaki en etkili faktör olduğunu belirten Ryder, "Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi zorba rejimlerden cephane ya da silah almaya çalışıyor." diye konuştu. Ryder, Kuzey Kore'ye Rusya'ya hiçbir şekilde silah vermeme çağrısını yineledi.