Wagner’in darbe girişiminin ardından Rusya normale döndü: Tüm tedbirler kaldırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı grup komutanlarıyla bir toplantı yaptı ve bu toplantıda grubun sorumluluk alanındaki taktik bölgelerde düşman askeri teçhizatının ve personel yığınaklarının tespit edilmesi ve angaje edilmesindeki yüksek etkinliğe dikkat çekti.