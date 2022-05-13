WALD ile BM arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın kuruluşunun 29. yıl dönümünde, Sultanahmet'teki genel merkezinde imza töreni düzenlendi.Törende konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, bu iyi niyet protokolünün öncelikle Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 2023'e kadar ulaşmasına katkı sağlamasını umduklarını ifade etti.
Rodriguez ayrıca iyi niyet protokolünün WALD'ın Türkiye'de BM'nin 5 Yıllık Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesini desteklemesine imkan vereceğini belirttti. Mukim Koordinatör Rodriguez iyi niyet protokolünün 11'inci Sürdürülebilir Kalkınma Amacını destekleyerek belediyelerle birlikte çalışılmasına, farklı belediyeler arasında bölgesel ve küresel seviyede ilişki kurulması ve Suriyeli sığınmacılar gibi ortak üzerinde çalışılan konulara da katkı sağlayacağını kaydetti.
"ÇALIŞMALARIMIZI KATILIMCILIK, DEMOKRASİ, GENÇLİK GİBİ ALANLARDA DEVAM ETTİRMEKTEYİZ"
WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise vakfın kurulduğu 1993 yılından bugüne yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokrasinin gelişimi ve sürdürülebilir şehirler vizyonu oluşturmak için sivil toplum, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş yetkililerini bir araya getirip fikir platformları oluşturduğunu söyledi. Duman, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi için akıllı şehirler oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı grupların dikkate alınması, insan onuruna yakışır iş ve çalışma ortamlarının oluşturulması adına birçok farklı proje yürütmeye ve insanların yaşamlarına hak temelli yaklaşım çerçevesinde değer katmaya gayret ettiklerini dile getirdi.
Vakfın 29. kuruluş yıl dönümünde Birleşmiş Milletler ile atacakları imzanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Duman, şunları kaydetti:
"Kurduğumuz WALD E-Parlamento Gençlik Platformumuz ile dünyanın birçok farklı ülkesinden üniversite öğrencisi gençler, Türkiye'deki akranları ile bir araya gelerek eğitimden sağlığa, çevreden iklim değişikliğine, ekonomiden siyasete birçok konuda uluslararası ve Türkiye'den liderlerle tartışma fırsatı yakalıyor. WALD olarak ülkemize kattığımız değerleri aynı kararlılık ve bağlılık ile geliştirerek 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı katılımcılık, demokrasi, gençlik gibi birçok farklı alanda devam ettirmekteyiz."
İmza törenine, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda davetli katıldı.