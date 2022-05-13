WALD ile BM arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Vakfın 29. kuruluş yıl dönümünde Birleşmiş Milletler ile atacakları imzanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Duman, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz WALD E-Parlamento Gençlik Platformumuz ile dünyanın birçok farklı ülkesinden üniversite öğrencisi gençler, Türkiye'deki akranları ile bir araya gelerek eğitimden sağlığa, çevreden iklim değişikliğine, ekonomiden siyasete birçok konuda uluslararası ve Türkiye'den liderlerle tartışma fırsatı yakalıyor. WALD olarak ülkemize kattığımız değerleri aynı kararlılık ve bağlılık ile geliştirerek 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı katılımcılık, demokrasi, gençlik gibi birçok farklı alanda devam ettirmekteyiz."

İmza törenine, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda davetli katıldı.