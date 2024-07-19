Wall Street Journal muhabiri ‘casus’ çıktı! Mahkemeden şoke eden karar

Rusya'da mahkeme, "casusluktan suçlu bulduğu" Wall Street Journal (WSJ) muhabiri, ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç'i 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yekaterinburg şehrinde Sverdlovsk Bölge Mahkemesinde, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Gerşkoviç hakkında dün görülmeye başlanan duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme, ABD vatandaşı Gerşkoviç'e, casusluk yapma suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin basın servisinden yapılan açıklamada, Gerşkoviç'in suçunu kabul etmediği bildirildi.

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural bölgesindeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti. Gerşkoviç'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu. ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gerşkoviç'in Yekaterinburg'daki faaliyetinin "gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını" bildirmişti.

Mahkeme süreci bir yıldan fazla süredir devam ediyordu.