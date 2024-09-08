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Giriş Tarihi: 8.9.2024 17:34

Washington ile anlaştılar: ABD güçleri Irak'tan çekiliyor!

ABD güçleri Irak'tan çekilmeyi kabul etti. Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını bildirdi.

AA
Washington ile anlaştılar: ABD güçleri Irak’tan çekiliyor!

Irak Savunma Bakanı Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına verdiği röportajda ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuna değindi.

ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

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Washington ile anlaştılar: ABD güçleri Irak'tan çekiliyor!
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