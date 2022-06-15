Washington Post: ABD, Hindistan’da artan İslamofobi’ye karşı çıkmalı

Washington Post Yayın Kurulu, ABD yönetimine, Hindistan'da son dönemde artan ırkçılığa karşı çıkma çağrısı yaptı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Yayın Kurulu, "ABD, Hindistan'da artan İslamofobi'ye karşı çıkmalı" başlıklı bir yazı yayımladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinin üyelerinin İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren açıklamalarının ardından, Müslüman çoğunluktaki ülkelerin Hindistan'a büyük tepki gösterdiğine değinilen yazıda, aslında Hindistan'daki İslam karşıtlığının uzun süredir devam ettiği aktarıldı.

Modi'nin yönetimi altında Hindistan'da Hindu milliyetçiliğinin daha da arttığına işaret edilen yazıda, ülkedeki Müslümanlara yönelik atılan ırkçı adımlar anımsatıldı.

Yazıda, Hindistan'daki iktidar partisinin İslamofobi konusunda herhangi bir somut adım atmadığı belirtilerek, "ABD Hindistan üzerinde baskıyı artırmalı." çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın nisan ayında yaptığı bir konuşmada ABD yönetiminin Hindistan'daki insan hakları ihlallerini yakından izlediğini söylediğinin anımsatıldığı yazıda, "Ancak Beyaz Saray yaşanan son gelişmelere karşı sessiz. Hindistan çok taraflı bir demokrasi de olabilir, başkasına hoşgörüsü olmayan karanlık bir ülke de. ABD, birinci seçeneğin gerçekleşmesi için çalışmalı." ifadesine yer verildi.

HİNDİSTAN'DAKİ GERİLİM

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.

Buna tepki olarak Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 300'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.