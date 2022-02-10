Washington Post yayınladı: ABD polisinin katliam bilançosu ortaya çıktı!

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin raporunda, ülke polisinin 2021'de 1055 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü, bunun gazetenin istatistikleri tuttuğu 2015'ten bu yana en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Gazetenin istatistik bilgileri, geçen sene ABD polisinin en az 1055 kişiyi olaylara müdahale sırasında öldürdüğü, bu rakamın 2020'de 1021 ve 2019'da 999 olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 94'Ü ERKEK

Raporda, 2015'ten bu yana ABD polisinin ölümcül şiddete en fazla 2021'de başvurduğuna, emniyet güçlerinin silahından çıkan kurşunlarla ölen Amerikalı sayısının son 7 yılda arttığına dikkat çekildi.