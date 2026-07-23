Washington-Riyad arasında nükleer anlaşma
ABD ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma Ortadoğu'daki dengeleri yeniden şekillendirecek diye yorumlandı. ABD medyasına göre, Washington ve Riyad nükleer anlaşmaya vardı. New York Times'a (NYT) konuşan ABD ve İsrailli yetkililer, sivil amaçlı projenin zamanla nükleer silah programına dönüşebileceğini dile getirdi. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, bu anlaşmanın Amerikan nükleer endüstrisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacağını öngörmesi nedeniyle kabul etti. Anlaşmanın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor.
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