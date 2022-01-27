Washington savcılığı Google’a dava açtı

SAVCILIK, GOOGLE'IN VERİLERDEN KAR ELDE ETMEYE DEVAM ETTİĞİ ÖNE SÜRDÜ

Google ise konum verilerine erişimin engellenebileceğini söyleyerek iddiaları reddetti. Savcılık, Google'ın konum verileri ile ilgili savunmasını kabul etmeyerek, şirketin beyanlarının aksine verilerden kar etmeye devam ettiğini öne sürdü. Savcılık bunun tüketici gizliliğinin açık ihlali olduğunu duyurdu.