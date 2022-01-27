Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Washington savcılığı Google’a dava açtı
Giriş Tarihi: 27.1.2022 21:15 Son Güncelleme: 27.1.2022 21:17

Washington savcılığı Google’a dava açtı

Washington savcılığı Google’a dava açtı

Washington Savcılığı Google'ın dünyayı gözetleyen uydularıyla birlikte sürekli bilgi ve istihbarat topladığı iddiasıyla şirkete dava açtı. Savcılık, şirketin 2014 yılından bu yana kullanıcıları aldattığını öne sürerken, Google iddiaları reddetti.

Google'ın kullanıcı bilgilerini topladığını öne süren Washington Savcılığı şirket hakkında dava açtı. ABD'nin başkentinde bulunan Washington Savcılığı Google'ın 2014'ten bu yana kullanıcıları aldattığını öne sürdü. Google'ın dünyayı gözetleyen uydularla sürekli olarak istihbarat topladığı iddia edilirken, şirketin kullanıcıların konumlarını sürekli olarak takip ettiği belirtildi.

SAVCILIK, GOOGLE'IN VERİLERDEN KAR ELDE ETMEYE DEVAM ETTİĞİ ÖNE SÜRDÜ

Google ise konum verilerine erişimin engellenebileceğini söyleyerek iddiaları reddetti. Savcılık, Google'ın konum verileri ile ilgili savunmasını kabul etmeyerek, şirketin beyanlarının aksine verilerden kar etmeye devam ettiğini öne sürdü. Savcılık bunun tüketici gizliliğinin açık ihlali olduğunu duyurdu.

GOOGLE İDDİALARI REDDETTİ

Google da yanıt olarak başsavcıların davayı yanlış iddialara dayanarak öne sürdüğünü savundu. Ürünlere her zaman gizlilik özelliği eklendiği ve konum verileri için sağlam kontroller yapıldığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Washington savcılığı Google’a dava açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA