Washington savcılığı Google’a dava açtı

Google'ın kullanıcı bilgilerini topladığını öne süren Washington Savcılığı şirket hakkında dava açtı. ABD'nin başkentinde bulunan Washington Savcılığı Google'ın 2014'ten bu yana kullanıcıları aldattığını öne sürdü. Google'ın dünyayı gözetleyen uydularla sürekli olarak istihbarat topladığı iddia edilirken, şirketin kullanıcıların konumlarını sürekli olarak takip ettiği belirtildi.
SAVCILIK, GOOGLE'IN VERİLERDEN KAR ELDE ETMEYE DEVAM ETTİĞİ ÖNE SÜRDÜ
Google ise konum verilerine erişimin engellenebileceğini söyleyerek iddiaları reddetti. Savcılık, Google'ın konum verileri ile ilgili savunmasını kabul etmeyerek, şirketin beyanlarının aksine verilerden kar etmeye devam ettiğini öne sürdü. Savcılık bunun tüketici gizliliğinin açık ihlali olduğunu duyurdu.
GOOGLE İDDİALARI REDDETTİ
Google da yanıt olarak başsavcıların davayı yanlış iddialara dayanarak öne sürdüğünü savundu. Ürünlere her zaman gizlilik özelliği eklendiği ve konum verileri için sağlam kontroller yapıldığı belirtildi.