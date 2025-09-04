Washington yetkililerinden Trump yönetimine dava

CNN'in haberine göre, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açılan davada, Trump, "yerel yönetimin isteği olmaksızın başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları ihlal etmekle" suçlanıyor.

Schwalb, çoğu eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların "yetkileri dışında" sokaklarda devriye gezip arama yaptıklarını kaydetti.

Bu durumun şehrin özerk yapısına zarar verdiğini ifade eden Schwalb, ayrıca muhafızların turizme ve dolayısıyla yerel ekonomiye zarar verdiğini belirtti.

Schwalb, dava dilekçesinde "Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

WASHİNGTON'DA "KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU" İLAN EDİLDİ

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.