Washington yönetimi yaklaşık 1 yılda 85 bin vizeyi iptal etti

CNN'e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, vize iptallerine ilişkin Ocak ayından bu yana tüm kategorilerde yaklaşık 85 bin vizenin iptal edildiğini, bu iptallerin 8 binden fazlasının öğrenci vizelerini kapsadığını belirtti.

GEÇEN YILIN İKİ KATINDAN FAZLA

Açıklamada bu yılki toplam vize iptalinin, geçen yılın iki katından fazla sayıya ulaştığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ağustosta, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini duyurmuştu.

Ardından ekimde, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiği açıklanmıştı.