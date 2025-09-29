Washington’da ateşkes görüşmeleri: Netanyahu ile özel temsilci Witkoff bir araya geldi

ABD basınında çıkan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da kaldığı otelde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği belirtildi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklifin ele alındığı ifade edildi.

Netanyahu'nun, Filistin yönetiminin ateşkes sonrası Gazze'nin idaresinde söz sahibi olması gibi bazı maddelere itiraz ettiği Witkoff'un ise teklifin maddeleri konusunda İsrail Başbakanı'nı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Görüşmenin "olumlu geçtiği" ve İsrail ile ABD arasında ateşkes teklifinin maddelerine ilişkin görüş farklıklarının "giderek azaldığı" öne sürüldü.

Netanyahu'nun bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede, Washington'un Gazze'de ateşkes için sunduğu teklife destek vereceği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu, bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Gazze'de ateşkes teklifinin ana gündem olması beklenen görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.