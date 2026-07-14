Washington’da çimlik alana acil iniş: Askeri helikopter alarma geçirdi

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopterin yerel saatle 22.15 sıralarında başkent Washington'da çimlik alana acil iniş yaptığı görüldü.

İnişin ardından kolluk kuvvetleri olay yerine intikal ederken, helikopterin neden acil durum inişi yaptığı henüz netlik kazanmadı.

Helikopterde hasar olup olmadığına ve mürettebat sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör