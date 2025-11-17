Washington’da Gazze satrancı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesi hayata geçirmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütürken, Washington'daki güç merkezleri arasında derin bir çatışma giderek görünür hale geliyor. Beyaz Saray'ın Mısır, Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan'la yürüttüğü ateşkes hattı; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki müttefikleri, Kongre'deki sert İsrail yanlısı blok, Savaş Bakanlığı'ndaki askerî bürokrasi ve savunma sanayi şirketlerinin çıkar hesapları nedeniyle zor bir sınava dönüşmüş durumda. Sonuç olarak ateşkes, sahadaki askeri dengeler kadar Washington'daki görünmeyen güç haritasının da etkisi altında. Trump'ın diplomatik manevrası bu güç haritasını yeniden çizme girişimi niteliği taşıyor. Süreç kolay olmayacak gibi görünüyor.