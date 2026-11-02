Washington'da seçim Tahran'da alarm
ABD ve İsrail'in yarın Amerika'da yapılacak ara seçilerin ardından İran'a karşı kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı iddiaları dünyada gerilimi yeniden tırmandırdı. Taraflar arasındaki tehdit dili yeniden yükselirken Amerikan basını, ABD'nin seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlayacağı yönünde iddialarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlerde ise İsrail ordusunun İran'a yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını beklediği iddia edildi. Trump, İran'ın geriye kalan nükleer tesislerini sadece "10 dakika" içinde vurabileceklerini belirtirken İran ise Tehditlere karşı coğrafi sınır olmaksızın karşılık vereceğimi açıkladı. Öte yandan New York Post'ta yer alan hederde, eski Mossad yetkilisi Oded Ailam'ın İsrail'in İran'la savaşın yeniden başlaması halinde 2024'te Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazı saldırılarına benzer bir operasyonla İran'ın askeri yönetimini hedef alabileceğini söylediği belirtildi.
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