Washington’da şoke eden olay: ABD güvenliğinden sorumlu bakan kendi eşyasını koruyamadı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in çantası çalındı. Olay, 20 Nisan Pazar günü Beyaz Saray'da düzenlenen 'Paskalya Yumurta Yuvarlama' etkinliğinin ardından meydana geldi.

Gizli Servis tarafından yapılan açıklamaya göre, Noem, Washington'da bir restoranda akşam yemeği yerken maske takan kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantası çalındı. Restoranın güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çantayı alarak mekandan uzaklaştığı tespit edildi.