Washington’da ’tarihi an’: Suriye bayrağı 10 yıl sonra göndere çekildi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı törende, bayrağın yeniden dalgalanması "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak nitelendirildi. Şeybani yaptığı açıklamada, "14 yıllık iç savaş boyunca halkımızın çektiği acılar düşünüldüğünde, bu tarihi bir an." ifadelerini kullandı.

1989'dan bu yana ABD'de yaşayan Suriyeli Raghad Bushnaq ise "Bunu hayal bile edemezdim. 15 yıl önce geldiğimde insanlar yüzlerini gizlemek zorundaydı. Bugün ise buradayız, mutluyuz. Bu tarihi bir an. Suriye'de özgürlüğün kokusunu alabilirsiniz." dedi. Türkiye'ye ve destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

"ABD-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA"

Suriye asıllı Amerikalı ve Syria Speaks podcast'inin kurucusu Ameer Alsamman da bayrak törenini "ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın gerçek başlangıcı" olarak tanımladı. Alsamman, "Umarım Şam ve Washington çok daha iyi ilişkiler kurar. Bu, işlerin doğru yönde gittiğinin işareti." diye konuştu.

YAPTIRIMLAR KALDIRILABİLİR Mİ?

Alsamman ayrıca, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini savundu: "Birçok insan gibi ben de yaptırımların sona ermesini istiyorum. Kongre'de de bu görüşün ağırlık kazandığını düşünüyorum. ABD Başkanı Donald Trump bunu açıkça dile getirdi. Umutluyum." dedi.