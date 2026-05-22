Washington’da Yahudi lobisi deşifre edildi
Washington merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (DAWN) adlı sivil toplum kuruluşu, ABD ve İsrail arasındaki kurumsal bağları haritalandıran yeni bir veri seti yayımladı. İsrail yanlısı Amerikanİsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) çalışanlarının federal ve eyalet düzeyindeki binlerce yetkiliyle bağlantısı bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Fransa'da da İsrail etkisi gündemde. Fransız hükümeti, marttaki yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle İsrailli BlackCore firması hakkında yasal süreç başlattıklarını duyurdu.