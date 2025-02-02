Washington’daki uçak kazasının kara kutusu incelendi: Çelişkili irtifa verileri tespit edildi

ABD'nin Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturmada irtifa verileriyle ilgili çelişkili bilgiler tespit edildi.

Başkent Washington yakınlarındaki kazaya karışan uçaktan alınan karakutu ile kontrol kulesinden elde edilen veriler, irtifa konusunda çelişkili bilgiler sundu.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) yetkililer, çarpışmadan hemen önce karakutusunda uçağın uzunlamasına ekseni ile ufuk arasındaki açısında (pitch açısı) değişiklik tespit edildiğini belirtti ancak bunun pilotların çarpışmayı önlemek amacıyla manevra girişimi olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Karakutudan alınan verilerin kaza sırasında uçağın irtifasının yaklaşık 99 metre olduğuna işaret ettiğini belirten yetkililer, kontrol kulesi bulgularının ise "Black Hawk" helikopterinin çarpışma anında 61 metre yükseklikte olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Yetkililer, kazaya karışan iki hava aracının irtifaları arasındaki 38 metrelik farkın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

NTSB yetkilileri, nehre düşen helikopterin karakutusunun bulunmasıyla irtifa farklarının giderilmesini umduklarını ifade etti.