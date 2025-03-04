Washington’dan Kiev’e şartlı destek: Ukrayna’nın güvenliği ABD'nin çıkarlarından geçiyor
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna’nın güvenliğinin ülkesinin çıkarlarından geçtiğini açık açık belirtti. Vance, Kiev’in ABD’ye ekonomik avantajlar sağlaması gerektiğini bildirdi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News televizyon kanalında, sunucu Sean Hannity'nin programında değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Yardımcısı Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuştu.
Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yaptı.
"Buradaki asıl planınız nedir?" diye soran Vance, Rusya Ukrayna savaşı için "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız." ifadesini kullandı.
OVAL OFİS'TEKİ GERGİN TARTIŞMA
ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra da ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmamıştı.
Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.
Trump'ın bugün Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı duyurulmuştu.