Washington’dan Kiev’e şartlı destek: Ukrayna’nın güvenliği ABD’nin çıkarlarından geçiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News televizyon kanalında, sunucu Sean Hannity'nin programında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuştu.

Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yaptı.

"Buradaki asıl planınız nedir?" diye soran Vance, Rusya Ukrayna savaşı için "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız." ifadesini kullandı.