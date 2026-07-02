WhatsApp’ın yeni özelliği alarma geçirdi: Hindistan’dan Meta’ya güvenlik uyarısı

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya gönderilen bildiride, WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adlarıyla iletişim kurmasına olanak sağlayacak yeni özelliğin, siber suçları artırabileceği ifade edildi.

Meta'dan, çevrim içi dolandırıcılık gibi siber suçlara karşı nasıl önlemler alınacağı hakkında açıklama ve konuyla ilgili istişare süreci tamamlanana kadar özelliğin Hindistan'da kullanıma sunulmaması istendi.

Dünya genelindeki WhatsApp kullanıcılarına sunulması planlanan özellik kapsamında kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan belirledikleri kullanıcı adları üzerinden mesajlaşabilecek.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör