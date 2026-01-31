Witkoff ile Dmitriev görüştü!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bir açıklamasında, Ukrayna'nın yeni barış görüşmelerine ilişkin olarak ABD'den daha fazla bilgi beklediğini ve önümüzdeki hafta yeni toplantıların yapılmasını öngördüklerini söyledi. Zelenskiy, "Amerikan tarafıyla sürekli temas halindeyiz ve yapılacak yeni toplantılara ilişkin kendilerinden somut detaylar bekliyoruz. Ukrayna, tüm çalışma formatlarında çalışmaya hazırdır. Önemli olan sonuç alınması ve toplantıların gerçekleşmesidir. Önümüzdeki hafta toplantılar yapılmasını bekliyoruz ve buna hazırlanıyoruz" dedi.