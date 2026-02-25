Haberler

Witkoff'tan İran açıklaması: "Nükleer programları süresiz olarak askıya alınmalı"

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ABD'nin İran'dan gelecekte yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını kabul etmesini talep ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İran'dan gelecekte yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını kabul etmesini talep ettiğini açıkladı.

"DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ" ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'de, ABD-İran arasında devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda net olduğunu belirten Vance, "Anlaşmaya varmak için bir tur daha diplomatik görüşmeler yapıyoruz" dedi.