Witkoff'tan İran açıklaması: "Nükleer programları süresiz olarak askıya alınmalı"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İran'dan gelecekte yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını kabul etmesini talep ettiğini açıkladı.
"DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'de, ABD-İran arasında devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda net olduğunu belirten Vance, "Anlaşmaya varmak için bir tur daha diplomatik görüşmeler yapıyoruz" dedi.
"NE SAVAŞ NE BARIŞ" AÇIKLAMASI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, ABD ile yürütülen müzakere sürecini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatları doğrultusunda sürdürdüklerini ve "ne savaş ne de barış" şeklindeki "yıpratıcı" durumun üstesinden gelecek şekilde yönetmeye çalıştıklarını söyledi.