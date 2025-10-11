Witkoff’tan Tel Aviv’de Başkan Erdoğan’a teşekkür!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail’e gitti. Witkoff, Tel Aviv’de İsraillilere seslenirken, Netanyahu’dan bahsettiği sırada İsrail vatandaşları tarafından yoğun bir şekilde yuhalandı. Öte yandan, Witkoff, konuşmasında Başkan Erdoğan’ın barışa katkılarına değinerek teşekkürlerini iletti.
Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'e gelen ve Tel Aviv'deki gösteride İsraillilere seslenen Witkoff, uzun süre alkışlar nedeniyle konuşmasına başlayamadı. "Sayın Başkan (ABD Başkanı Trump) da keşke burada olsaydı." ifadesini kullanan Witkoff'un konuşması, sık sık kalabalık tarafından alkışlarla kesildi.
Witkoff, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bahsettiğinde ise meydandaki İsrailliler yuhaladı.Netanyahu'nun adı her geçtiğinde tepki gösteren kalabalık, Netanyahu karşı protestolarda sıkça kullanılan "utan, utan, utan" şeklinde İbranice slogan attı. Witkoff, kalabalığın tepkisinin sürmesi üzerine "Siz nasıl düşünürsünüz bilemem." diyerek, Netanyahu'nun sürece katkı sunduğunu öne sürdü. Sahnede Witkoff'un arkasında yer alan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ın bu sırada tebessümle bakışması dikkati çekti.
Witkoff, konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. ABD ile birlikte, anlaşmaya ulaşılmasında arabuluculuk yapan ülkelerin çabalarına işaret eden Witkoff, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan (Başbakan) Şeyh Muhammed, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye teşekkür ederiz." dedi.