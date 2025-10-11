Witkoff’tan Tel Aviv’de Başkan Erdoğan’a teşekkür!

Ardından kürsüye çıkan Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in sözleri de sık sık alkışlarla kesildi. Kushner'in "Bu süreçte Gazze'deki insanlar da çok acı çekti." sözlerini ise kalabalıktan az bir kesim alkışladı. Kushner, İsrail askerlerini tebrik etti, bugüne onlar sayesinde gelindiğini öne sürdü. İsrailliler, Kushner'in bu sözlerini coşkulu alkışlarla karşıladı.