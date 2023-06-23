WSJ: Pentagon Titan’ın patladığını biliyordu

19 Haziran'da Atlas Okyanusu'ndaki Titanik enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan ve önceki gün patladığı ortaya çıkan OceanGate'e ait Titan denizaltısıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Titan'ın enkaz parçaları Titanik'ın yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu. Titan'ın "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dün, ABD Donanması'nın günler önce denizaltının infilak etme sesini duyduğu ortaya çıktı. The Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre, Titan sefere başlamasından birkaç saat sonra, düşman denizaltılarını tespit etmek için tasarlanmış ABD Donanması'nın gizli sualtı mikrofonları infilak sesini saptadı. Yetkililer, duyulan sesin Titan'dan geldiğinden emin olunamadığını ancak bilginin denizaltının bulunması için çalışmalara faydası olduğunu kaydetti.Titan ile ilgili dikkat çeken iddialardan biri de düşük teknolojili olacak şekilde tasarlandığı. Araç üzerinde çalışan taşerona göre, Titan kasten düşük teknolojili asarlanmış. Titan'ın geliştirilmesine katkıda bulunan Doug Virnig, OceanGate'in araştırma ve geliştirme maliyetlerinden tasarruf etmek için Logitech video oyun kumandası gibi hazır teknolojiler kullandığını söyledi. Denizaltı, 29.99 dolarlık Logitech video oyun kumandasıyla kontrol ediliyordu.