WSJ’den dikkat çeken iddia: “İran yeniden balistik füze üretiyor”

İran'ın şu ana kadar yeni füzeleri çoğunlukla mevcut parçalardan ve savaş öncesine kıyasla daha sınırlı miktarlarda ürettiği savunulan haberde, "Yeniden başlatılan üretim, Tahran'ın füze programının tamamen ortadan kaldırılmasının zorluğunu vurguluyor." değerlendirmesi yapıldı. Haberde, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell'in, ABD'nin "İran'ın insansız hava aracı, balistik füze ve deniz sanayi üssünün yüzde 90'ı kadarını imha ettiği ve İran'ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığı" görüşüne yer verildi.

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