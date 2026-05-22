X’e ceza: Çocukları koruyamıyorsun
Avustralya federal mahkemesi, çocuk istismarı içerikleriyle mücadeleye yönelik bilgi vermediği için X şirketini para cezasına çarptırdı. Mahkeme, çevrim içi güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmediği için X'e 650 bin Avustralya Doları para cezası kesti. Çocukları korumayı amaçlayan yasalar geliştiren yetkililer, cezanın bir kısmının sosyal medya devinden 45 gün içinde ödemesi talebinde bulundu. X'in avukatı, soruları eksiksiz yanıtlayan rapor sunduğu gerekçesiyle Avustralya'nın Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiğini kabul ettiğini belirtti.