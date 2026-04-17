X’te çocuklara cinsel tuzak

Uluslararası araştırma kuruluşu Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin yayımladığı rapor, ABD merkezli sosyal medya platformu X'in çocuk güvenliği konusunda ciddi zafiyetlerini gözler önüne serdi. Rapor, Elon Musk'ın sahibi olduğu platformun herhangi bir yaş kısıtlaması uygulamadan çocuklara cinsel içerikler sunduğunu kanıtladı. Araştırmada kullanılan 13 yaşındaki çocuk kimlikli test hesaplarıyla cinsel terimlerle yapılan aramalar, ilk saniyeden itibaren açık görsellerle sonuçlandı. Uzmanlar, platformun bu işleyişinin gençleri yetişkinlerden gelebilecek cinsel istismar riskine karşı korumasız bıraktığını belirtiyor.