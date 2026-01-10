X’ten dikkat çeken hamle: İran bayrağı değiştirildi

ABD merkezli X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.

ÜRÜN YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, İran bayrağı emojisinin değiştirilmesi yönündeki talebe verdiği yanıtta, platformda kullanılan mevcut İran bayrağının, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan "Aslan ve Güneş" bayrağıyla değiştirileceğini duyurdu.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.