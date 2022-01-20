Yabancı basında dikkat çeken analiz! ‘Türkiye’nin Afrika üzerindeki etkisi artıyor’

KITADA YÜKSELEN GÜÇ TÜRKİYE

MEE, Türkiye, başta olmak üzere Çin ve Rusya gibi ülkelerin Afrika ülkeleri ile aktif olarak ekonomik, ticari ve güvenlik temelinde politikalar izlediği belirtilerek, "Fransız diplomatik algoritmalarının modası geçmiş durumda" yorumunda bulundu.

Fransız hükümetinin Libya'da Hafter'i iktidara getirme planının başarısız olmasına ilişkin yorumda da bulunan MEE, bunun Avrupa'nın güvenilirliğini ve çatışmadaki etkisini zedelediğini ve bu durumun Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne alan açtığını söyledi.