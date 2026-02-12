Yabancı teröristler Suriye’den ayrılıyor
Suriye geçici hükümeti ile terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ABD arabuluculuğunda varılan 18 Ocak tarihli entegrasyon anlaşması kapsamında, Suriyeli olmayan PKK'lı teröristlerin Kandil'e çekildiği öne sürüldü. Öte yandan Suriye Arap Ordusu Harekât Komutanlığı, ordu birliklerinin Haseke il çevresinden çekilmeye başladığını duyurdu. Cezire bölgesinde yer alan Haseke çevresinde boşaltılan noktalara iç güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, YPG/SDG'nin mutabakata bağlı kalarak olumlu adımlar attığı ifade edilerek sürecin izleme ve değerlendirme aşamasının devam ettiği, bir sonraki adımların ise bu değerlendirmeler doğrultusunda belirleneceği kaydedildi.