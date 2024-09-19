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Giriş Tarihi: 19.9.2024 04:12

Yagi Tayfunu Myanmar'ı vurdu: 268 ölü

Myanmar'da etkili olan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi

İHA
Yagi Tayfunu Myanmar’ı vurdu: 268 ölü

Asya'yı bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Yagi'nin beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor.

Devlet İdare Konseyinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiği, 88 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

Naypyidaw, Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Shan ve Ayeyarwady dahil olmak üzere birçok noktada yolların, köprülerin, evlerin, iş yerlerinin ve okulların hasar gördüğü aktarıldı.

Hükümetin hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi destek sağlayacağı, selden etkilenen bölgelerdeki hasarın düzeyine göre daha fazla yardım verileceğini ifade edildi.

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Yagi Tayfunu Myanmar'ı vurdu: 268 ölü
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